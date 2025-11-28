Ричмонд
Тюменская областная дума утвердила бюджет на три года

Депутаты Тюменской областной думы приняли окончательный вариант бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы. На все три года документ принят с дефицитом.

Документ сохранит социальную направленность.

«В 2026 году дефицит бюджета составит 35,5 миллиарда рублей и будет расти два последующих года. В 2027 он составит 38 миллиардов, в 2028 — 38,3 миллиарда рублей», — прозвучали данные на заседании регпарламента.

Известно, что бюджет сохранит свою социальную направленность, однако отдельные статьи документа будут сокращены. В частности, расходы будут снижены на дороги и благоустройство.