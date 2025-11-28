Аудиторы пересчитают северных оленей на Ямале

Кроме этого, в департаменте АПК задерживали выплату субсидий на поддержку северного оленеводства шести крестьянско-фермерскими хозяйствам округа. Как рассказала корреспонденту URA.RU председатель Счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева, деньги на субсидии из федерального бюджета выделяет Минсельхоз РФ, их нужно своевременно переводить с одной расходной статьи регионального бюджета на другую. «Наша претензия сводится к тому, что по срокам и обязательствам наше региональное законодательство по отбору КФХ не учитывает этих нюансов», — пояснила Светлана Гусева.