Аудиторы пересчитают северных оленей на Ямале

От количества оленей зависит субсидиарная поддержка отрасли.
Счетная палата (СП) проверит подсчет поголовья домашних северных оленей, которых разводят ямальские фермеры. Точные данные нужны окружным властям для распределения субсидиарной поддержи отрасли. Аудиторы намерены завершить проверку в декабре 2025 года, сообщают в окружной СП.
Как следует из анонса окружной Счетной палаты, в декабре 2025 года аудиторы проверят актуальность и достоверность информации о поголовье домашних северных оленей в ЯНАО. Эти данные используются при распределении бюджетных средств фермерам. Аудиторы учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.
Во втором и третьем кварталах 2024 года Счетная палата округа уже проводила аналогичную проверку. Она проходила в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО и в МОП «Ярсалинское» в Ямальском районе (ЯНАО). Как выяснилось в ходе аудита, окружной департамент агропромышленного комплекса завышал размер субсидии, которую в течение нескольких лет выделял на поддержку оленеводческого предприятия.
Кроме этого, в департаменте АПК задерживали выплату субсидий на поддержку северного оленеводства шести крестьянско-фермерскими хозяйствам округа. Как рассказала корреспонденту URA.RU председатель Счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева, деньги на субсидии из федерального бюджета выделяет Минсельхоз РФ, их нужно своевременно переводить с одной расходной статьи регионального бюджета на другую. «Наша претензия сводится к тому, что по срокам и обязательствам наше региональное законодательство по отбору КФХ не учитывает этих нюансов», — пояснила Светлана Гусева.