Российские экспортеры резко сократили покупку валюты

Ситуация на рынке нефти также претерпела изменения. 22 октября США ввели санкционные ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Были заблокированы активы компаний, а также возникла угроза вторичных санкций для их партнеров. В результате экспортные цены на российскую нефть снизились до уровня 40 долларов за баррель и ниже. Кроме того, морские поставки нефти и конденсата сократились на 20% в месячном выражении.