Фермеры Молдовы выступают против создания сельскохозяйственных палат

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В Молдове с 1 января 2026 года вступит в силу закон о об организации и функционировании сельскохозяйственных палат.
В Министерстве сельского хозяйства заявили, что на первом этапе будут созданы пять таких учреждений, которые должны помочь фермерам получить доступ к европейским фондам и обеспечить более эффективное представительство на местном уровне.
«У нас нет хорошо налаженного обучения, например, в области финансов, чтобы мы могли избежать ситуаций, которые возникают даже сегодня в финансовых вопросах у фермеров. Они хотят иметь доступ к знаниям, экспертизе, данным и фондам, и это возможно только через профильные ассоциации», — заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.
При этом многие фермерские организации выступают против создания палат, считая, что новые структуры будут нефункциональными, увеличат финансовую нагрузку на аграриев и даже и приведут к исчезновению малых и средних предприятий.
Ранее против создания новых структур выступила ассоциация «Сила фермеров», заявившая, что аграриев будут заставлять вступать в новые организации, мотивируя получением субсидий.
В Совете ассоциаций агропродовольственного профиля (CAPA) заявили, что закон о сельхозпалатах противоречит гарантированному Конституцией Молдовы праву на свободу объединений. Участники ассоциации также считают, что их могут принудить вступать в сельскохозяйственные палаты ради получения субсидий или других видов помощи от государства.
В связи с этим совет CAPA обратился к парламентским фракциям с просьбой «безотлагательно инициировать процедуру проверки конституционности этого закона, и приостановить вступление его в силу до вынесения решения Конституционным судом».
Всего правительство планирует создать 10 региональных сельскохозяйственных палат и одну на национальном уровне. Они задуманы, как автономные, аполитичные и некоммерческие организации, которые будут помогать фермерам, выполняя консультативные и представительские функции. Руководство палат будут избирать сами аграрии, а финансирование будет обеспечиваться за счет взносов, платных услуг, пожертвований и других источников.