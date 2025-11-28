Фермеры Молдовы выступают против создания сельскохозяйственных палат

«У нас нет хорошо налаженного обучения, например, в области финансов, чтобы мы могли избежать ситуаций, которые возникают даже сегодня в финансовых вопросах у фермеров. Они хотят иметь доступ к знаниям, экспертизе, данным и фондам, и это возможно только через профильные ассоциации», — заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.