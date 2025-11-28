В Татарстане утвердили новый размер прожиточного минимума на 2026 год

В Татарстане с 1 января 2026 года будет установлен новый размер прожиточного минимума. Его значение увеличится на 1 025 рублей и достигнет 16 098 рублей в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум представляет собой минимальный доход, необходимый для приобретения базовых продуктов питания и оплаты основных услуг. Эта величина ежегодно пересматривается и служит ориентиром для установления размеров социальных пособий, стипендий.
Для разных категорий населения установлены отдельные значения. Так, для граждан трудоспособного возраста отмечено в размере 17 547 рублей, для пенсионеров — 13 844 рубля, для детей — 15 615 рублей. Региональные власти отмечают, что при расчете учитывались текущие социально-экономические условия республики, а установленные значения превышают показатели предыдущего года.
