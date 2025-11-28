Кубанский сидр заменит импортные аналоги

Научно‑образовательный центр мирового уровня Юга России совместно с Северо‑Кавказским федеральным научным центром садоводства, виноградарства и виноделия и компанией МСК «Металлстроймаш» приступили к разработке новой технологии производства сидров. В основе метода — использование яблок прямого отжима.
Проект получил финансовую поддержку: Кубанский научный фонд выделил грант в размере 17,5 млн рублей.
В рамках исследования учёные планируют изучить южные сорта яблони, подобрать оптимальные дрожжи и ферментные препараты, отработать технологические режимы производства.
Главная цель — создать российский сидр с уникальными органолептическими характеристиками, способный полностью заменить импортные аналоги на рынке.
Директор МСК «Металлстроймаш» Алексей Олиференко подчеркнул, что проект — яркий пример успешного союза российской науки и бизнеса, направленного на выпуск конкурентоспособного и качественного продукта.
Реализация инициативы станет значимым шагом для развития перерабатывающей отрасли и садоводства в Краснодарском крае. Именно здесь расположены крупнейшие яблоневые сады страны, что создаёт благоприятные условия для масштабирования производства.