Кубанский сидр заменит импортные аналоги

На Кубани разрабатывают инновационную технологию производства сидра из южных сортов яблок. Проект получил грант в 17,5 млн рублей и призван заместить импортные аналоги отечественным продуктом с уникальными вкусовыми характеристиками.

Источник: AP 2024

Научно‑образовательный центр мирового уровня Юга России совместно с Северо‑Кавказским федеральным научным центром садоводства, виноградарства и виноделия и компанией МСК  «Металлстроймаш» приступили к разработке новой технологии производства сидров. В основе метода — использование яблок прямого отжима.

Проект получил финансовую поддержку: Кубанский научный фонд выделил грант в размере 17,5 млн рублей.

В рамках исследования учёные планируют изучить южные сорта яблони, подобрать оптимальные дрожжи и ферментные препараты, отработать технологические режимы производства.

Главная цель — создать российский сидр с уникальными органолептическими характеристиками, способный полностью заменить импортные аналоги на рынке.

Директор МСК  «Металлстроймаш» Алексей Олиференко подчеркнул, что проект — яркий пример успешного союза российской науки и бизнеса, направленного на выпуск конкурентоспособного и качественного продукта.

Реализация инициативы станет значимым шагом для развития перерабатывающей отрасли и садоводства в Краснодарском крае. Именно здесь расположены крупнейшие яблоневые сады страны, что создаёт благоприятные условия для масштабирования производства.