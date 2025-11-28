Эксперт высказалась о подорожании шоколада и конфет в Беларуси перед Новым годом

Эксперт рассказала, подорожают ли шоколадные изделия в Беларуси из-за резкого роста цен на какао-бобы в мире, пишет sb.by.
Так, рост цен на какао-бобы в мире серьезно сказывается на стоимости кондитерских изделий, в том числе в Беларуси, так как белорусские фабрики используют сырье критического импорта. В последнее время цена на какао-бобы растет из-за ожидаемого снижения урожайности в мире, а также роста затрат на логистику и транспорт, так как это сырье произрастает в основном в Африке. Но «Белгоспищепром» активно работает над поиском сырья на других рынках, в частности, в странах Латинской Америки.
Как рассказали на «Коммунарке», где уже получили пробные партии какао-бобов из Венесуэлы, в 2025-м биржа достигла пика и в первом квартале цена какао-бобов превысила 10 тысяч фунтов за тонну. Но сейчас, по декабрьским котировкам, стоимость сложилась на уровне 3700 фунтов — наблюдается снижение стоимости какао. И в Беларуси цены на шоколад и конфеты снизились.
— Снижение декабрьских котировок позволило снизить стоимость готовой продукции, что заметил и потребитель, — прокомментировала заместитель гендиректора по производству «Коммунарки» Юлия Гостеева.
Также представитель фабрики добавила, что сейчас ведутся закупки сырья на следующий год. Активно закупаются какао-бобы из Венесуэлы, которые неплохо себя зарекомендовали.
Еще в Беларуси выпустят новогодние подарки с новыми конфетами и игрушками по цене от 19 рублей.
Также мы писали, что условия повышения цен изменились в Беларуси.
Тем временем Рождественский пост начался у православных верующих в Беларуси.