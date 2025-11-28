Эксперт высказалась о подорожании шоколада и конфет в Беларуси перед Новым годом

Так, рост цен на какао-бобы в мире серьезно сказывается на стоимости кондитерских изделий, в том числе в Беларуси, так как белорусские фабрики используют сырье критического импорта. В последнее время цена на какао-бобы растет из-за ожидаемого снижения урожайности в мире, а также роста затрат на логистику и транспорт, так как это сырье произрастает в основном в Африке. Но «Белгоспищепром» активно работает над поиском сырья на других рынках, в частности, в странах Латинской Америки.