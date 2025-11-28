Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане

«Мы уточнили и несколько повысили наши прогнозы по инфляции на 2025 год. Понятно, она ожидается в пределах 12−13%, на 2026 год диапазон прогноза расширен до 9,5−12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5−7,5%. Пересмотр связан с более высокими инфляционными ожиданиями. Показатели фактической инфляции складываются выше предыдущих прогнозов. Поэтому обновленный прогноз учитывает более медленный рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов по схеме “инфляция + 5%” в 2026—2027 годах. Как вы знаете, в рамках комплексной программы Нацбанка, правительства и АРРФР мы такую форму заложили, ранее ее не было», — сказал он.