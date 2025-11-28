Ричмонд
В акимате Астаны опасаются снижения «упрощенки» до 2% из-за бюджета

28 ноября 2025 года на сессии маслихата Астаны депутат Владислав Сергеев предложил обсудить снижение ставки налога по упрощенной декларации с 3% до 2%. Однако представитель акимата попросил не спешить с этим вопросом.

Источник: Курсив

Что хотят в маслихате.

Сергеев решил поддержать бизнес Астаны и предложил сначала утвердить налог на уровне 3%. Однако параллельно с этим создать рабочую группу и быстро просчитать возможность снижения до 2%. Он подчеркнул, что от оперативности решения этого вопроса сильно зависит положение предпринимателей.

«Я вчера разговаривал с представителями малого и среднего бизнеса, и там каждый, в принципе, месяц иногда на счету. И если мы отложим, то это может затянуть вопрос рассмотрения, принятия решений», — пояснил он.

Однако в акимате не спешат.

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов возразил депутату. По его словам, вопрос сложный и поверхностно его решать нельзя. Он напомнил, что в 2026 году меняется бюджетное законодательство. Снижение ставки может серьезно ударить по доходам города.

«Это деяние в некотором роде негативно скажется на поступления в городской бюджет. Это мы должны с вами иметь в виду», — подчеркнул представитель акимата.

Глотов отметил, что Астана является единственным регионом с двумя спецэкономзонами. Здесь одни из самых масштабных налоговых преференций и послаблений по всей стране.