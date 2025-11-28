В акимате Астаны опасаются снижения «упрощенки» до 2% из-за бюджета

Что хотят в маслихате.
Сергеев решил поддержать бизнес Астаны и предложил сначала утвердить налог на уровне 3%. Однако параллельно с этим создать рабочую группу и быстро просчитать возможность снижения до 2%. Он подчеркнул, что от оперативности решения этого вопроса сильно зависит положение предпринимателей.
«Я вчера разговаривал с представителями малого и среднего бизнеса, и там каждый, в принципе, месяц иногда на счету. И если мы отложим, то это может затянуть вопрос рассмотрения, принятия решений», — пояснил он.
Однако в акимате не спешат.
Заместитель акима Астаны Евгений Глотов возразил депутату. По его словам, вопрос сложный и поверхностно его решать нельзя. Он напомнил, что в 2026 году меняется бюджетное законодательство. Снижение ставки может серьезно ударить по доходам города.
«Это деяние в некотором роде негативно скажется на поступления в городской бюджет. Это мы должны с вами иметь в виду», — подчеркнул представитель акимата.
Глотов отметил, что Астана является единственным регионом с двумя спецэкономзонами. Здесь одни из самых масштабных налоговых преференций и послаблений по всей стране.