«Ножки Буша» уходят…

Она спрогнозировала, как сложится развитие отрасли птицеводства после того, как будет реализован намеченный на ближайшие годы план по 100% обеспечению мясом птицы внутри страны.
Еще год назад в Союзе птицеводов Казахстана заявляли, что американские «ножки Буша» по объему ввоза в Казахстан находятся в приоритете. И просили сократить квоту на импорт.
Былое и просьбы.
Согласно цифрам, предоставленным Союзом птицеводов Казахстана в мае 2024 года, наибольший объем куриного мяса в нашу страну идет из США — это так называемые куриные окорочка, или «ножки Буша» — как их называли в постсоветских странах в 90-е годы.
В 2023 г. в разрезе стран было импортировано в Казахстан: 56,3 тыс. тонн из стран ЕАЭС (РФ, Беларусь), с третьих стран — 96, 1 тыс. тонн, из США — 80,6 тыс. тонн, из Украины — 11 тыс. тонн, из Китая — 1,2 тыс. тонн.
«Мы импортируем в РК в основном окорочка — 110 тыс. тонн, прочие части тушек и мясо уток. Если остановиться именно на мясе кур из США, называемых “окорочками”, в 2022 году импорт составлял 80,9 тыс. тонн, в 2023 году — 80,6 тыс. тонн», — отмечал тогда глава Союза Руслан Шарипов.
На вопрос о том, сможет ли Казахстан обойтись без импортной курятины, наш собеседник пояснил:
«Да. Отечественные производители ежегодно наращивают производство. За последние шесть лет производство мяса птицы увеличилось на 67%, за счет новых птицефабрик, расширения и модернизации. Так, в 2023 году производство составило 330 тыс. тонн. В 2024 году ожидается производство мяса птицы на уровне более 360 тыс. тонн, тем самым мы обеспечим внутренний рынок на 80% отечественным мясом птицы», — сказал Руслан Шарипов.
Союз птицеводов, с целью отойти от импорта, просит снизить тарифную квоту на данный вид продукции.
«Мы неоднократно поднимали вопросы по сокращению тарифных квот на мясо птицы США до 50 тыс. тонн, так как импорт мяса птицы — это немаловажная проблема для наших отечественных производителей. Ежегодно тарифная квота утверждается на уровне 140 тыс. тонн. На внутренний рынок республики поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и так называемых “куриных окорочков” производства США», — ответил президент Союза.
Однако, по его словам, в настоящее время отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы. Отсюда возникает довольно много проблем, например, создается реальная угроза для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней.
При этом следует учесть тот фактор, что импортное мясо птицы, а именно окорочка, завозятся в глубокозамороженном виде, срок хранения которого определить невозможно. Руслан Шарипов уточнил, что окорочка идут из резерва Вооруженных сил США. В то время как отечественное производство постепенно переходит на охлажденную продукцию.
Касательно планов по развитию производства, в Казахстане разработана Программа развития птицеводства, где поставлена задача, что при условии сохранения государственной поддержки объемы производства мяса птицы увеличатся до 744 тыс. тонн в 2027 году. Экспорт к этому времени планируется увеличить до 150 тыс. тонн, импорт сократить до 50 тыс. тонн.
«Охлажденка» вместо глубокой заморозки.
Представитель правительства Казахстана Алия Рахимова в ноябре 2025 года, проанализировав рынок, отметила, что мяса птицы употребляют в Казахстане достаточно много, а Астана и Алматы «сидят» в основном на охлажденной курятине.
«Курятину стали есть постоянно, когда в Астане белое мясо появилось в охлажденном виде, последние лет шесть. Первыми “охлажденку” в Казахстане запустили птицефабрики в 2010 году. Помнится, год назад были на одной птицефабрике, так один из ее технологов говорил, что когда они запускали производство “охлажденки” шесть лет назад, то мало кто верил, что это направление будет востребованным. А сейчас Астана и Алматы “сидят” в основном на “охлажденке”, — рассказала А. Рахимова.
Более того, в крупных торговых сетях по всему Казахстану сегодня охлажденная курятина занимает 85% в доле продаж от всего куриного мяса, и только 15% — замороженная. В отдаленных районах курицу продают больше замороженной. «Охлажденка» — полностью казахстанское производство, из замороженной всего 10% — из России.
«Курятина в Казахстан ввозится из России, Кыргызстана, Беларуси, Бразилии, Украины, США, Латвии, немного из Литвы. Казахстанские производители экспортируют мясо птицы в основном в Россию и Кыргызстан, немного в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан», — проинформировала представитель правительства.
В 2024 году импорт мяса птицы составил около 100 тыс. тонн. Экспорт — 31,6 тыс. тонн (на 34,1% больше 2023 года).
«Курятина пока входит в топ-7 продуктов, производство которых в стране частично покрывается импортом. Это гречка, птица, рыба, колбаса, сыр и творог, сахар. Как видите, это продукты не только из 19 видов СЗПТ, а входящие в корзину 29 основных продуктов питания. В ближайшие два года “круг семи” сузится до 6: курятина выйдет на 100% обеспеченность потребления», — отметила А. Рахимова.
Тесня импорт.
«Еще в 2018 году в Казахстане половина курятины в Казахстане была импортной. Помните коробки дешевых замороженных американских окорочков на наших базарах? Кануло в Лету. Постепенно, +15%, +6%, +13% в год наращивалось отечественное производство куриного мяса, чтобы к 2024 году дойти до 21% доли импорта — 94,9 тыс. тонн в год. Несмотря на действующую квоту на поставки курицы из США в 140 тыс. тонн в год, в 2024 году фактический ввоз американских окорочков в Казахстан составил 49,3 тыс. тонн. Это 38,5% от размера квоты и на 38,8% меньше, чем в 2023 году. За 8 месяцев 2025 года ввезено всего 18,9 тыс. тонн, меньше, чем в прошлом году, на 45%», — сообщила Алия Рахимова.
Сегодня фабрики по производству куриного мяса есть во всех регионах. Больше всего — в Алматинской области, 32%, от общего производства курятины в стране (114,5 тыс. тонн). На втором месте — Акмолинская область (97 тыс. тонн), и на условно третьем — Восточно-Казахстанская область (63 тыс. тонн). Логика расположения понятна: развитая логистика, близость к крупным рынкам сбыта (Алматинская область), зерновые и масличные регионы — основа кормов, самой дорогой составляющей производства. 73,5% всей курятины в стране производят пять птицефабрик.
«У (одного из крупных предприятий) создан полный замкнутый цикл производства, от собственных кормов до яиц и мяса птицы. Помню, их технолог говорил, что только аминокислоты для кормов они закупают импортные. Все остальное уже производят сами. Кстати, они уже пять лет как применяют биг-бэги для хранения зерна. Один вмещает 1−2 тонны. Говорят, спокойно хранится до весны», — поделилась информацией А. Рахимова.
Спрос на курицу стабильно растет. Объем потребления в 2018 году составлял 374 тыс. тонн, в 2024−455 тыс. тонн. В объемах на душу населения: 20,3 кг в 2018-м и 23 кг в 2024-м. На данное время обеспеченность куриным мясом достигла в РК 82%. Оставшиеся 20% ожидается в ближайшие два года заместить за счет строительства новых и расширения мощностей действующих предприятий.
Одна из крупнейших птицеводческих компаний Казахстана планирует запуск нового производства мяса птицы на 240 тыс. тонн с запуском в 2027-м, еще одна компания в Алматинской области планирует выйти на вторую очередь и увеличить объемы производства на 17,5 тыс. тонн. Плюс у других производителей есть резервные мощности увеличить объемы производства еще примерно на 30%. Все это стало возможным благодаря инструментам господдержки.
Что после 100%?
Производители идут дальше: одно из казахстанских ТОО внедряет в стране глубокую переработку яйца. В ближайшем будущем планирует строить завод по производству яичного порошка мощностью переработки 330−340 млн штук в год, это примерно 8% от общего объема производства яиц в стране. Продукция ориентирована на местный рынок и на экспортные поставки. Другие производители планируют увеличивать экспорт. Для этого Минсельхоз прорабатывает открытие экспорта для курятины в Китай.
«Выход на 100%-ю обеспеченность не означает, что у нас не будет на прилавках импортной птицы: широкий ассортимент для потребителя никто не отменял. Но и при разных чрезвычайных ситуациях у ближних и дальних соседей, которые в последние годы стали привычным делом, мы сможем позволить себе это не почувствовать», — заключила представитель правительства Алия Рахимова.
Кстати.
В Туркестанской области построят птицефабрику. Как сообщает сайт Министерства сельского хозяйства РК, в 2026 году в регионе начнется реализация крупного инвестиционного проекта по строительству современной птицефабрики общей стоимостью 9 млрд тенге.
«Птицефабрика будет работать по двум направлениям: производство мяса бройлеров и куриных яиц. В рамках проекта в одном производственном цикле планируется выращивание 60 000 бройлеров, что позволит выпускать около 1401 тонны мяса птицы в год. Также предусматривается содержание 120 000 кур-несушек с годовым объемом производства 34,9 млн яиц, — приводятся данные в сообщении. — Инвестор осуществит финансирование проекта за счет собственных средств. Строительство предприятия будет реализовано поэтапно в 2026—2028 годах. Новый комплекс станет одним из значимых объектов агропромышленного сектора области и будет ориентирован на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией птицеводства».