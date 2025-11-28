«Ножки Буша» уходят…

«Еще в 2018 году в Казахстане половина курятины в Казахстане была импортной. Помните коробки дешевых замороженных американских окорочков на наших базарах? Кануло в Лету. Постепенно, +15%, +6%, +13% в год наращивалось отечественное производство куриного мяса, чтобы к 2024 году дойти до 21% доли импорта — 94,9 тыс. тонн в год. Несмотря на действующую квоту на поставки курицы из США в 140 тыс. тонн в год, в 2024 году фактический ввоз американских окорочков в Казахстан составил 49,3 тыс. тонн. Это 38,5% от размера квоты и на 38,8% меньше, чем в 2023 году. За 8 месяцев 2025 года ввезено всего 18,9 тыс. тонн, меньше, чем в прошлом году, на 45%», — сообщила Алия Рахимова.