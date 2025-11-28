Ричмонд
Незаконное использование госземли выявили в области Абай

Семей. 28 ноября. КазТАГ — В области Абай выявлен факт самовольного занятия государственного земельного участка, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В регионе установлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в государственной собственности. Нарушение выявлено сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами области Абай КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что одно из товариществ использовало земельный участок в Семее без оформленных документов и законных оснований.

По результатам проверки в отношении ТОО составлен административный протокол по статье 136 КоАП РК. Компании назначен штраф, а самовольно занятый земельный участок освобожден.