Незаконное использование госземли выявили в области Абай

«В регионе установлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в государственной собственности. Нарушение выявлено сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами области Абай КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки», — говорится в сообщении.
Проверка показала, что одно из товариществ использовало земельный участок в Семее без оформленных документов и законных оснований.
По результатам проверки в отношении ТОО составлен административный протокол по статье 136 КоАП РК. Компании назначен штраф, а самовольно занятый земельный участок освобожден.