Новые очень острые чипсы появились в Беларуси

В Беларуси выпущена новая линейка чипсов с острыми вкусами. О новинке среди белорусских снеков рассказали в «Белгоспищепроме».
Новые чипсы выпустили на предприятии «Машпищепрод». Так, под известным брендом «Мира» выпущена новая линейка чипсов с «огненными» вкусами. В частности, в Беларуси теперь появились очень острые чипсы со вкусами: халапеньо, васаби и том-ям.
