Новые очень острые чипсы появились в Беларуси

В Беларуси выпустили линейку чипсов с острыми вкусами.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выпущена новая линейка чипсов с острыми вкусами. О новинке среди белорусских снеков рассказали в «Белгоспищепроме».

Новые чипсы выпустили на предприятии «Машпищепрод». Так, под известным брендом «Мира» выпущена новая линейка чипсов с «огненными» вкусами. В частности, в Беларуси теперь появились очень острые чипсы со вкусами: халапеньо, васаби и том-ям.

Также эксперт высказалась о подорожании шоколада и конфет в Беларуси перед Новым годом.

Еще в Беларуси выпустят новогодние подарки с новыми конфетами и игрушками по цене от 19 рублей.

И мы писали, что условия повышения цен изменились в Беларуси.

Тем временем Рождественский пост начался у православных верующих в Беларуси.