«Коммунарка» начнет управлять другим известным кондитерским брендом в Беларуси

В Беларуси кондитерская фабрика «Коммунарка» станет управлять другими известным кондитерским брендом, сообщает Office Life.
Так, представители «Коммунарки» рассказали, что уже начали выпускаться совместные продукты фабрики со «Слодычем». При этом недавно на собрании акционеров «Коммунаркой» были получены полномочия единоличного исполнительного органа кондитерской фабрики «Слодыч».
На данный момент известно, что оба производителя сохранят свои бренды. «Слодычем» будет руководить исполнительный директор, а управление предприятием на себя возьмет «Коммунарка». При этом вся реализация и портфель «Коммунарки» включили в себя линейку «Слодыча».
К слову, у брендов уже есть примеры коллаборации сладостей. Например, был выпущен молочный шоколад с печеньем, готовится выпуск совместных конфет, далее ассортимент расширят.
— На рынке мы будем представлены вместе к следующей новогодней кампании с обновленной продукцией, — констатировали на фабрике.
При этом не так давно кондитерская фабрика «Коммунарка» перестала быть собственностью Минска.
И мы писали, что в Беларуси выпустят новогодние подарки с новыми конфетами и игрушками по цене от 19 рублей. Также эксперт высказалась о подорожании шоколада и конфет в Беларуси перед Новым годом.
Еще новые очень острые чипсы появились в Беларуси.
При этом условия повышения цен изменились в Беларуси.