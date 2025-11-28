«Коммунарка» начнет управлять другим известным кондитерским брендом в Беларуси

На данный момент известно, что оба производителя сохранят свои бренды. «Слодычем» будет руководить исполнительный директор, а управление предприятием на себя возьмет «Коммунарка». При этом вся реализация и портфель «Коммунарки» включили в себя линейку «Слодыча».