Белстат: белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального статистического комитета.
По информации выборочного обслуживания домашних хозяйств по уровню жизни, в третьем квартале 2025 года располагаемые ресурсы составили 2915,6 рубля в месяц. В городах и поселках городского типа — 3032,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 2536,6 рубля в месяц.
«Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2801,6 рубля в месяц, из которых 1907,2 рубля (68,1%) приходится на потребительские расходы», — отметили в Белстате.
Вместе с тем расходы на питание составили 37,2%. Что касается покупки непродовольственных товаров, то траты белорусов оказались 35,9%. На оплату услуг расходы составили 24,7%.
