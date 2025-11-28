Белстат: белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%

По информации выборочного обслуживания домашних хозяйств по уровню жизни, в третьем квартале 2025 года располагаемые ресурсы составили 2915,6 рубля в месяц. В городах и поселках городского типа — 3032,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 2536,6 рубля в месяц.