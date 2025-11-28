Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%

Белстат сказал про траты белорусов в III квартале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белстат: белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального статистического комитета.

По информации выборочного обслуживания домашних хозяйств по уровню жизни, в третьем квартале 2025 года располагаемые ресурсы составили 2915,6 рубля в месяц. В городах и поселках городского типа — 3032,9 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 2536,6 рубля в месяц.

«Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2801,6 рубля в месяц, из которых 1907,2 рубля (68,1%) приходится на потребительские расходы», — отметили в Белстате.

Вместе с тем расходы на питание составили 37,2%. Что касается покупки непродовольственных товаров, то траты белорусов оказались 35,9%. На оплату услуг расходы составили 24,7%.

Тем временем Главстат раскрыл, кто в Минске получает самую высокую зарплату в 6751,1 рубля.

Кстати, белорусский врач рассказала о положительном действии кофе на организм: «Не вызывает гипертонию, защищает печень от рака, снижает риск Альцгеймера».

А еще МЧС Беларуси прокомментировало ситуацию с возгоранием на Игналинской АЭС в Литве: «Находится в четырех километрах от границы».