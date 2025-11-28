Магазины Минска объявили скидки до 70% в выходные на 29 — 30 ноября

Минские магазины объявили скидки до 70% на ряд товаров на последние осенние выходные.
Так, на выходные 29 и 30 ноября крупные минские универмаги объявили специальные акции и скидки до 70%.
Например, в минском ЦУМе на выходные установили скидку до 40% на непродовольственные товары при покупке товаров от 9 белорусских рублей за единицу или метр. Также можно будет сэкономить до 15% при покупке крупногабаритной бытовой техники. И в субботу, 29 ноября, в ЦУМе скидки до 10% объявлены на товары для женщин.
В ГУМе с 28 по 30 ноября — скидки до 55% на выделенный ассортимент промтоваров и до 40% можно будет сэкономить при покупке женской и мужской обуви.
В торговом доме «На Немиге» и универмаге «Беларусь» ежедневные скидки составляют от 5% до 70% на выделенный ассортимент разных категорий товаров.
Также в торговом центре «Кiрмаш» на выходных установлены скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия. Еще до 45% составит скидка на парфюмерию, косметику и часы. Также до 35% можно будет сэкономить на товарах галантереи, обуви, товарах для дома, домашнем текстиле, керамике и мебели. Действует скидка до 30% на предметы мужского гардероба, в том числе белье, чулочно-носочные изделия. Еще до 15% — скидки на детские товары. Стоит учитывать, что скидки не будут распространяться на товары дешевле 5 рублей за штуку, со специальной ценой, либо участвующие в других акциях.
Подробная информация — на официальных сайтах универмагов.
