Магазины Минска объявили скидки до 70% в выходные на 29 — 30 ноября

Скидки в универмагах Минска достигнут 70% в последние выходные осени 29 и 30 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Минские магазины объявили скидки до 70% на ряд товаров на последние осенние выходные.

Так, на выходные 29 и 30 ноября крупные минские универмаги объявили специальные акции и скидки до 70%.

Например, в минском ЦУМе на выходные установили скидку до 40% на непродовольственные товары при покупке товаров от 9 белорусских рублей за единицу или метр. Также можно будет сэкономить до 15% при покупке крупногабаритной бытовой техники. И в субботу, 29 ноября, в ЦУМе скидки до 10% объявлены на товары для женщин.

В ГУМе с 28 по 30 ноября — скидки до 55% на выделенный ассортимент промтоваров и до 40% можно будет сэкономить при покупке женской и мужской обуви.

В торговом доме «На Немиге» и универмаге «Беларусь» ежедневные скидки составляют от 5% до 70% на выделенный ассортимент разных категорий товаров.

Также в торговом центре «Кiрмаш» на выходных установлены скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия. Еще до 45% составит скидка на парфюмерию, косметику и часы. Также до 35% можно будет сэкономить на товарах галантереи, обуви, товарах для дома, домашнем текстиле, керамике и мебели. Действует скидка до 30% на предметы мужского гардероба, в том числе белье, чулочно-носочные изделия. Еще до 15% — скидки на детские товары. Стоит учитывать, что скидки не будут распространяться на товары дешевле 5 рублей за штуку, со специальной ценой, либо участвующие в других акциях.

Подробная информация — на официальных сайтах универмагов.

Ранее мы подробнее писали про скидки в универмагах Минска в ноябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Еще самый длинный автобусный маршрут запускается в Беларуси, как в «восьмидесятых».

Также «Коммунарка» начнет управлять другим известным кондитерским брендом в Беларуси.

И мы писали, что в Беларуси выпустят новогодние подарки с новыми конфетами и игрушками по цене от 19 рублей. Также эксперт высказалась о подорожании шоколада и конфет в Беларуси перед Новым годом.