Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько средств из госпомощи вернули банки в бюджет Казахстана

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, какие банки вернули деньги, выделенные в рамках государственной поддержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тимур Сулейменов привел данные на сегодняшний день.

«Вернул Halyk Bank — 250 млрд (тенге. — Прим. ред.) за последние год-два. Вернул полностью “РБК” — вчера мы сделку закрыли. 178 млрд вчера вернули, а в общей сложности — 230 млрд в этом году. “Нурбанк” — это небольшой банк и, соответственно, у него был небольшой объем госпомощи — вернул 4,5 млрд. Вернул Alatau City Bank — в прошлом году 100 млрд, в этом году — 50 млрд», — перечислил он.

По его данным, полностью вернул деньги, полученные из бюджета в виде госпомощи, «Банк ЦентрКредит» (BCC). Речь идет о 60 млрд тенге.

«Банки за последние пару лет вернули более 700 млрд госпомощи. Сейчас остается на балансе у “Нура” — в силу того, что она небольшая и у банка не такие большие обороты — он поэтапно вернет раньше срока. Они согласились, что постепенно, по мере возможности будут возвращать раньше срока. Остался объем у “Евразийского банка” и Alatau City Bank», — резюмировал глава Нацбанка.

7 марта 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что банкам по разным направлениям в разное время выделили 1,4 трлн тенге государственной помощи.