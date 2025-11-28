Сколько средств из госпомощи вернули банки в бюджет Казахстана

Тимур Сулейменов привел данные на сегодняшний день.
«Вернул Halyk Bank — 250 млрд (тенге. — Прим. ред.) за последние год-два. Вернул полностью “РБК” — вчера мы сделку закрыли. 178 млрд вчера вернули, а в общей сложности — 230 млрд в этом году. “Нурбанк” — это небольшой банк и, соответственно, у него был небольшой объем госпомощи — вернул 4,5 млрд. Вернул Alatau City Bank — в прошлом году 100 млрд, в этом году — 50 млрд», — перечислил он.
По его данным, полностью вернул деньги, полученные из бюджета в виде госпомощи, «Банк ЦентрКредит» (BCC). Речь идет о 60 млрд тенге.
«Банки за последние пару лет вернули более 700 млрд госпомощи. Сейчас остается на балансе у “Нура” — в силу того, что она небольшая и у банка не такие большие обороты — он поэтапно вернет раньше срока. Они согласились, что постепенно, по мере возможности будут возвращать раньше срока. Остался объем у “Евразийского банка” и Alatau City Bank», — резюмировал глава Нацбанка.
7 марта 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что банкам по разным направлениям в разное время выделили 1,4 трлн тенге государственной помощи.