Сколько средств из госпомощи вернули банки в бюджет Казахстана

«Банки за последние пару лет вернули более 700 млрд госпомощи. Сейчас остается на балансе у “Нура” — в силу того, что она небольшая и у банка не такие большие обороты — он поэтапно вернет раньше срока. Они согласились, что постепенно, по мере возможности будут возвращать раньше срока. Остался объем у “Евразийского банка” и Alatau City Bank», — резюмировал глава Нацбанка.