Данные водителей после посещения врачей по ДМС стали отображаться в «Госуслугах»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что отображение на «Госуслугах» медицинских данных не только из государственных, но и частных медучреждений может свидетельствовать о подготовительной работе перед внедрением в России обязанности для врачей сообщать в МВД о выявленных у граждан противопоказаниях к вождению с тем, чтобы ГИБДД могла направлять водителей на внеочередную медкомиссию.