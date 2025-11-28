Власти Ленобласти направят 3 млрд рублей на капремонт и модернизацию больниц

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, медцентр во Всеволожске после модернизации сможет принимать до 200 пациентов в смену. Для этого его оснастят современным оборудованием и откроют в нем кабинеты диагностики, флюорографии, УЗИ и ЭКГ, вакцинации, стоматолога, физиотерапевтии.