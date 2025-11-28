Ричмонд
Власти Ленобласти направят 3 млрд рублей на капремонт и модернизацию больниц

Правительство Ленинградской области планирует направить 3 млрд рублей на капитальный ремонт и модернизацию около 40 медицинских учреждений региона в 2026 году. В числе объектов — больница в поселке Вырица и новый Центр общей врачебной практики во Всеволожске.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, медцентр во Всеволожске после модернизации сможет принимать до 200 пациентов в смену. Для этого его оснастят современным оборудованием и откроют в нем кабинеты диагностики, флюорографии, УЗИ и ЭКГ, вакцинации, стоматолога, физиотерапевтии.

«Отдельное внимание будет уделено больнице в поселке Вырица. Сейчас на согласовании находится проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта здания больницы. Ориентировочная стоимость этих работ превысит 205 млн рублей», — пояснил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.