Власти Ленобласти направят 3 млрд рублей на капремонт и модернизацию больниц

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, медцентр во Всеволожске после модернизации сможет принимать до 200 пациентов в смену. Для этого его оснастят современным оборудованием и откроют в нем кабинеты диагностики, флюорографии, УЗИ и ЭКГ, вакцинации, стоматолога, физиотерапевтии.
«Отдельное внимание будет уделено больнице в поселке Вырица. Сейчас на согласовании находится проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта здания больницы. Ориентировочная стоимость этих работ превысит 205 млн рублей», — пояснил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.