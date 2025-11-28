US News: у американского оборонного гиганта возникли проблемы с производством дронов

С начала конфликта на Украине в 2022 году Anduril отправила Киеву несколько Altius, который может использоваться для разведки, наблюдения и перевозки боеприпасов, и около 40 моделей Ghost, который выглядит как миниатюрный вертолет и может применяться для разведки. Вооруженные силы Украины отказались комментировать характеристики оборудования Anduril, заявив, что эффективность оружия и военной техники является информацией ограниченного доступа, и сослались на законы, касающиеся государственной тайны.