US News: у американского оборонного гиганта возникли проблемы с производством дронов

Американский оборонный гигант Anduril Industries признал проблемы с беспилотниками Altius и Ghost, а также с программным обеспечением для командования и управления Lattice. Сделать это компанию вынудили публикации в СМИ, которые узнали о неоднократных неудачах как при тестировании новых моделей, так и во время использования ее беспилотников на поле боя на Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Anduril, согласно статье US News, сообщили о «единичных проблемах» с дронами Altius и Ghost, отказавшись уточнить число возникших трудностей. При этом представители компании охарактеризовали свои беспилотники как боеготовые.

Но потеря двух беспилотников Altius во время испытаний в ноябре, а также проблемы с программным обеспечением Ghost, в том числе на Украине, подчеркивают несоответствие между заявлениями Anduril о боеготовности ее систем и их эффективностью в ходе испытаний и боевых действий.

С начала конфликта на Украине в 2022 году Anduril отправила Киеву несколько Altius, который может использоваться для разведки, наблюдения и перевозки боеприпасов, и около 40 моделей Ghost, который выглядит как миниатюрный вертолет и может применяться для разведки. Вооруженные силы Украины отказались комментировать характеристики оборудования Anduril, заявив, что эффективность оружия и военной техники является информацией ограниченного доступа, и сослались на законы, касающиеся государственной тайны.

Но, по словам четырех осведомленных источников, первоначальные модели БПЛА не смогли противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и разочаровали украинских солдат.

Anduril тогда неправильно оценила местность и недооценила российские системы РЭБ, пояснил один из собеседников.

Обновленная модель Ghost X, которая учитывала «извлеченные уроки», была передана Киеву в декабре 2023 года, но и у нее возникли проблемы. В видеоролике, который был опубликован в январе 2025 года в аккаунте US ArmyWTF, видно, что Ghost X выходит из-под контроля, а затем совершает аварийную посадку рядом с солдатами в неустановленном месте.

В августе 2025 года первую партию беспилотников Anduril уже отправила на Тайвань. Позднее тайваньские военные подтвердили, что с начала года получила 131 беспилотник Anduril, отказавшись комментировать качество этого оборудования.

Неудачи Anduril подчеркивают более широкую проблему: оборонная промышленность США, долгое время создававшая дорогостоящие системы мирового класса, такие как самолеты, ракеты и авианосцы, должна адаптироваться к полю боя, где центральным элементом современной войны стали дешевые, массово производимые БПЛА.

