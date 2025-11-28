US News: у американского оборонного гиганта возникли проблемы с производством дронов

В Anduril, согласно статье US News, сообщили о «единичных проблемах» с дронами Altius и Ghost, отказавшись уточнить число возникших трудностей. При этом представители компании охарактеризовали свои беспилотники как боеготовые.
С начала конфликта на Украине в 2022 году Anduril отправила Киеву несколько Altius, который может использоваться для разведки, наблюдения и перевозки боеприпасов, и около 40 моделей Ghost, который выглядит как миниатюрный вертолет и может применяться для разведки. Вооруженные силы Украины отказались комментировать характеристики оборудования Anduril, заявив, что эффективность оружия и военной техники является информацией ограниченного доступа, и сослались на законы, касающиеся государственной тайны.
Anduril тогда неправильно оценила местность и недооценила российские системы РЭБ, пояснил один из собеседников.
Обновленная модель Ghost X, которая учитывала «извлеченные уроки», была передана Киеву в декабре 2023 года, но и у нее возникли проблемы. В видеоролике, который был опубликован в январе 2025 года в аккаунте US ArmyWTF, видно, что Ghost X выходит из-под контроля, а затем совершает аварийную посадку рядом с солдатами в неустановленном месте.
Неудачи Anduril подчеркивают более широкую проблему: оборонная промышленность США, долгое время создававшая дорогостоящие системы мирового класса, такие как самолеты, ракеты и авианосцы, должна адаптироваться к полю боя, где центральным элементом современной войны стали дешевые, массово производимые БПЛА.