«С учетом снятия санкций». «Белавиа» купит пять новых самолетов к летнему сезону

Предположительно, к летнему сезону 2026 у «Белавиа» появятся несколько новых самолетов. Глава Минтранса раскрыл, что белорусский авиаперевозчик получил задачу приобрести от трех до пяти самолетов к лету, чтобы максимально удовлетворить спрос белорусов на перелеты в курортные города.