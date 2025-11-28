Ричмонд
«С учетом снятия санкций». «Белавиа» купит пять новых самолетов к летнему сезону

«Белавиа» купит пять новых самолетов благодаря снятию санкций.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе сказали о планах «Белавиа» купить до пяти новых самолетов к летнему сезону, сообщил телеканал «Первый информационный».

Так, по словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича, на данный момент прорабатывается закупка «Белавиа» новых самолетов.

— С учетом снятия санкций с авиакомпании «Белавиа» этот вопрос находится в серьезной стадии проработки, — пояснил он.

Предположительно, к летнему сезону 2026 у «Белавиа» появятся несколько новых самолетов. Глава Минтранса раскрыл, что белорусский авиаперевозчик получил задачу приобрести от трех до пяти самолетов к лету, чтобы максимально удовлетворить спрос белорусов на перелеты в курортные города.

Напомним, в 2025-м авиапарк «Белавиа» пополнился двумя Airbus A330−200 и еще один самолет введут в строй к февралю 2026-го.

Ранее гендиректор «Белавиа» высказался о покупке самолетов производства России.

Тем временем автобусный маршрут длиной около 600 км запускается в Беларуси: «Такой же был в 1980-х».

Еще магазины Минска объявили скидки до 70% в выходные на 29 — 30 ноября.