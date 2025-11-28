Ozon: у банков «двойные стандарты» по запрету скидок на маркетплейсах

По мнению представителей Ozon, обращаясь к государственным органам, кредитные организации пытаются минимизировать свои риски в конкурентной борьбе, вместо того чтобы развивать собственные торговые площадки, которые пока уступают маркетплейсам по масштабу. В компании подчеркнули, что покупатели и предприниматели негативно относятся к идее ограничений, что подтверждают опросы и реакции в соцсетях. Маркетплейс предложил банкам вступить в программу лояльности наравне с «Озон Банком» для обеспечения честной конкуренции.