Осмотр в любом РЭО, порядок фото для осмотра и отмена запроса. Требования к госрегистрации и учету транспорта упрощены в Беларуси

Еще постановление исключило необходимость обращения юрлица в военкоматы для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности. И также больше не потребуется направлять запросы по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, которые были ввезены в Беларусь из государств — членов Евразийского экономического союза и состояли раньше там на учете.