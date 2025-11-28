Осмотр в любом РЭО, порядок фото для осмотра и отмена запроса. Требования к госрегистрации и учету транспорта упрощены в Беларуси

В Беларуси упрощаются требования к госрегистрации и учету транспорта. Подробности сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, Совмин скорректировал нормативные предписания о государственной регистрации и учете транспортных средств в стране. В частности, физлицам и субъектам хозяйствования разрешили осуществлять осмотр транспорта в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции (РЭО ГАИ. — Ред.). Как отмечается, это создаст максимально комфортные условий для таких процедур.
Еще постановление исключило необходимость обращения юрлица в военкоматы для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности. И также больше не потребуется направлять запросы по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, которые были ввезены в Беларусь из государств — членов Евразийского экономического союза и состояли раньше там на учете.
Определили также порядок осуществления госрегистрации самодельного транспорта, то есть изготовленного «в результате индивидуального творчества».
И еще документ привел в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Беларуси особенности регистрации ТС, если его собственник — лицо, не достигшие 14-летнего возраста, или лицо в возрасте от 14 до 18 лет.
Кроме того, постановление закрепило определение идентификационного номера ТС и описание порядка фотографирования его внешнего вида для единообразного проведения осмотра транспорта.
