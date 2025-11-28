Суд не стал назначать зятя умершего челябинского полпреда кредитором тестя

В августе апелляционный суд отметил, что сомнения в подлинности подписи Менибаевой в подписанном в сентябре 2017 года договоре цессии возникли у Кромма спустя семь лет после подписания. При этом сама Менибаева не оспаривает факт заключения договора. Суд заключил, что аффилированность сторон сама по себе не свидетельствует о наличии оснований для пересмотра постановления суда, принятого в июле 2018 года. Документ подтвердил законность передачи прав «Феррита» Менибаевой.