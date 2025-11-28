Ричмонд
В Госавтоинспекции сделали важное объявление для челябинских водителей

Челябинских водителей предупредили о возможных сложных погодных условиях на трассе М-5. В ночь на 29 ноября ожидается снег и гололед, особенно в Горнозаводской зоне. С соответствующим заявлением выступили в региональной Госавтоинспекции.

Автомобилистов предупредили о надвигающемся снегопаде.

«На 1852-м километре автодороги М5 “Урал” Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Чтобы избежать ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, правильно выбирайте безопасный режим движения и избегайте любых действий, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Госавтоинспекции напомнили об опасности околонулевой температуры, которая может привести к замерзанию или таянию и, как следствие, к ухудшению сцепления колес с дорогой. Кроме того, к бдительности призвали и пешеходов, на одежде которых должны быть световозвращающие элементы.

Ранее, 16 ноября, на трассе М-5 в районе Златоуста и Аши уже наблюдалось ухудшение погодных условий — шел снег, дорога стала мокрой и скользкой. Госавтоинспекция тогда также призывала водителей к внимательности.