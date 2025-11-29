Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 29 ноября

Национальным банком установлены валютные курсы на 29 ноября, субботу. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с пятничными курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 29 ноября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9153 белорусского рубля, 1 евро — 3,3750 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7161 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными перед выходными на пятницу, 28 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 29 ноября, остались прежними.
