В Германии приняли самый высокий военный бюджет со времен холодной войны

В финансовом плане Германии на 2026 год оборонная сфера занимает одно из ключевых мест: её финансирование повышается до примерно 108 млрд евро — это максимальный уровень с конца холодной войны, отмечает портал tagesschau.de.
Основная доля средств направляется на закупку вооружений и боеприпасов, часть которых оплачивается за счёт кредитных механизмов. Кроме того, предусмотрено выделение Украине 11,5 млрд евро на поставки артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и другого военного оснащения — по данным оборонного ведомства, это крупнейший пакет с 2022 года.
Проект бюджета на 2026 год был принят в Бундестаге поимённым голосованием. Его поддержали 322 депутата из коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, тогда как 252 парламентария высказались против. Ни один депутат не воздержался, что подчёркивает глубокие разногласия между фракциями относительно масштабов оборонных расходов.
Ранее сообщалось, что многие города Германии оказались на грани банкротства из-за дефицита бюджета. Общий дефицит бюджетов немецких городов и муниципалитетов достиг 30 миллиардов евро.