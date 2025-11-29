Ричмонд
Винодел Юцис: из-за аномально теплой погоды цены на вино могут вырасти

А стоимость водки уже выросла на 15% по сравнению с 2024 годом.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о риске повышения цен на вино. К этому может привести аномально теплая погода. Если зима окажется теплее климатической нормы, погодные условия негативно отразятся на виноградниках.

Винодел Андрюс Юцис объяснил, как связаны эти факторы. Причина кроется в температуре, сокодвижение в лозе не останавливается, из-за этого нельзя провести обрезку побегов.

Если же удалить ветви, то ситуация может привести к неурожаю. Как следствие — это спровоцирует рост цен на виноград и вино.

Все предпосылки для такого сценария уже имеются.

— Ноябрь оказался теплым, нет ничего страшного. Куда хуже, если зимой температура будет держаться выше +5 °C, — говорит Юцис в беседе с Постньюс.

Кстати, цены на водку в России уже выросли на 15% по сравнению с 2024 годом. За бутылку объемом 0,5 л придется заплатить от 460 до 600 рублей.