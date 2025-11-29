Жители Тюменской области задолжали банкам более полутриллиона рублей

Ранее URA.RU сообщало, что в третьем квартале 2025 года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили ипотек больше на треть, а общий объем займов вырос почти на 40%, достигнув 51 млрд рублей. Югра взяла 5,1 тыс. кредитов, Тюменская область — 4,4 тыс., Ямал — 2 тыс. Средняя ставка по льготным ипотечным программам превышала 80% выдач и составила 7,7% в ХМАО и 7,5% в Тюменской области и ЯНАО.