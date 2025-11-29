Эксперт Ершов: опознать поддельный бензин можно до заправки

«Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета — слишком резкий химический или “лаковый” выдадут наличие растворителей», — процитировало слова Ершова агентство «Прайм».