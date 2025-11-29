Ричмонд
Эксперт Ершов: опознать поддельный бензин можно до заправки

Некачественный бензин часто имеет мутный оттенок с желтоватым или серым отливом. При этом в прозрачной емкости можно заметить осадок или пленку на поверхности. Об этом рассказал эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

Качество бензина можно определить по резкому, несвойственному ему запаху.

«Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета — слишком резкий химический или “лаковый” выдадут наличие растворителей», — процитировало слова Ершова агентство «Прайм».

Ершов также уточнил, что для определения качества топлива можно использовать и портативные тестеры — октанометры новых поколений. Они распознают диэлектрическую проницаемость топлива, и изменения значения могут указывать на примеси, например, воду или различные добавки.

Ранее пермские ученые рассказали, как с помощью листа бумаги можно определить, разбавлен ли бензин. В топливо зачастую добавляют дешевые фракции, также в нем могут отсутствовать необходимые присадки, уточнили специалисты.