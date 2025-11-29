Россиянам сказали, кому в декабре увеличат пенсию на 10000 рублей

«Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры ноября получат увеличенные на 10221,7 ₽ выплаты в декабре. Данная величина в 10221,7 ₽ складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рублей и надбавки за уход — 1314 ₽ Если, например, страховая пенсия у такого пенсионера в ноябре 2025 года составляла 39023,7 ₽, то в декабре 2025 года она будет увеличена на 10221,70 ₽ и будет равна 49245,40 рублям. Соответственно, за счёт удвоения фиксированной выплаты и включения в неё надбавки за уход у пенсионера из приведённого примера страховая пенсия по старости в декабре будет на 26,2% выше ноябрьской выплаты», — отметил он.