Россиянам компенсируют сгоревшие вклады СССР: кому положены тройные выплаты

На компенсацию вкладов, сгоревших после распада СССР, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку зарезервировано почти пять миллиардов рублей. Подробности о том, кто и сколько сможет получить, в интервью агентству «Прайм» раскрыла юрист Евгения Безмаленко.
Как уточнила эксперт, на 2026 год запланировано около 1,66 млрд рублей, на 2027-й — примерно 1,6 млрд, а на 2028-й — порядка 1,56 млрд.
Размер выплат, по словам Безмаленко, напрямую зависит от года рождения вкладчика. Наиболее значительные суммы — тройной размер остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года — положены гражданам, родившимся в 1945 году и раньше, а также их наследникам. Юрист обратила внимание, что если часть средств со вклада ранее уже была снята, то итоговая сумма компенсации будет уменьшена.
Для тех, кто появился на свет в период с 1946 по 1991 год, действует иной норматив. Им полагается компенсация в двукратном размере остатка сбережений, также с учетом ранее снятых денег.
Эксперт особо подчеркнула одно важное исключение из правил. Выплаты не производятся по тем вкладам, которые были закрыты вкладчиками в период — с 20 июня по 31 декабря 1991 года.
Что касается наследников, то здесь, указала Безмаленко, установлен особый порядок. Они имеют право на компенсацию вне зависимости от того, сколько лет было владельцу вклада на момент его смерти. При этом итоговая сумма выплаты не подлежит уменьшению на размер ранее полученного пособия на погребение.
Все детали и процедуры, связанные с компенсационными выплатами, окончательно определяются правительством России, заключила юрист.
