Россиянам компенсируют сгоревшие вклады СССР: кому положены тройные выплаты

Размер выплат, по словам Безмаленко, напрямую зависит от года рождения вкладчика. Наиболее значительные суммы — тройной размер остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года — положены гражданам, родившимся в 1945 году и раньше, а также их наследникам. Юрист обратила внимание, что если часть средств со вклада ранее уже была снята, то итоговая сумма компенсации будет уменьшена.