Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.
Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестиции.
В состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как:
емкостное, нестандартное оборудование для пищевых производств;
молочная продукция;
уличные часы;
звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества.
Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.