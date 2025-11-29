Ричмонд
Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана

В Ташкент прибыла делегация предпринимателей из Липецкой области, которые занимаются прозводством оборудования для пищевых производств, молочной продукции, звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.

Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестиции.

В состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как:

емкостное, нестандартное оборудование для пищевых производств;

молочная продукция;

уличные часы;

звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.

В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества.

Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в Узбекистане.

Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?

Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.