В Омской области появилась ещё одна обновлённая дорога

Подрядная организация ООО «Сиброс» обновила участки с 65‑го по 71‑й километр и с 71‑го по 78‑й километр. Процесс ремонта начался с фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия. Далее дорожное основание укрепили методом холодного ресайклинга — с добавлением щебёночно‑песчаной смеси и цемента. После этого уложили два слоя нового асфальтобетона.