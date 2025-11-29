В Омской области появилась ещё одна обновлённая дорога

На автомобильной дороге Горьковское - Калачинск - Оконешниково завершён ремонт двух участков общей протяжённостью 14 км. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». О завершении ремонта сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Подрядная организация ООО «Сиброс» обновила участки с 65‑го по 71‑й километр и с 71‑го по 78‑й километр. Процесс ремонта начался с фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия. Далее дорожное основание укрепили методом холодного ресайклинга — с добавлением щебёночно‑песчаной смеси и цемента. После этого уложили два слоя нового асфальтобетона.
Помимо обновления проезжей части, специалисты укрепили обочины щебёночно‑песчаной смесью. Для обеспечения безопасности движения на отремонтированных участках нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.
В результате проведённых работ существенно повысились безопасность и комфорт передвижения по трассе. Водители теперь могут рассчитывать на более плавное и предсказуемое движение по обновлённому участку дороги.
