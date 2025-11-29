Выдано разрешение на строительство ЖК в рамках КРТ «Тихий Компрос» в Перми

Ранее URA.RU рассказывало, что до конца 2025 года федеральный застройщик из Екатеринбурга «Брусника» начнет строительство домов в микрорайоне «Тихий Компрос». Эту территорию девелопер осваивает в рамках комплексного развития территорий (КРТ). В первую очередь начнется возведение дома п-образной формы на улице Куйбышева, где ранее был расположен ТЦ «Хоровод».