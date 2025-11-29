Выдано разрешение на строительство ЖК в рамках КРТ «Тихий Компрос» в Перми

Получено первое разрешение на строительство жилого комплекса «Юность».
Получено первое разрешение на строительство жилого комплекса «Юность» в Перми. Возведение двух зданий — башни и секционного дома — начнется в рамках комплексного развития территории (КРТ) «Тихий Компрос». Территория ограничена контуром улиц Солдатова, Ярославского и Лодыгина, сообщило краевое Минимущества.
«Получено первое разрешение на строительство жилого комплекса “Юность” в рамках КРТ “Тихий Компрос”. Комплекс включает два здания: башню и секционный дом, спроектированные так, чтобы совместно с существующими зданиями формировать единый городской квартал. Архитектурный ансамбль дополнит благоустройство общественных пространств», — сказано на сайте ведомства.
В рамках проекта планируется обустройство общественных пространств. Во дворе появятся несколько игровых площадок для разных возрастных групп, зоны тихого отдыха и спортивная площадка.
Ранее URA.RU рассказывало, что до конца 2025 года федеральный застройщик из Екатеринбурга «Брусника» начнет строительство домов в микрорайоне «Тихий Компрос». Эту территорию девелопер осваивает в рамках комплексного развития территорий (КРТ). В первую очередь начнется возведение дома п-образной формы на улице Куйбышева, где ранее был расположен ТЦ «Хоровод».