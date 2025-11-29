Могут даже пенсионеры и безработные: россиянам рассказали, как вернуть налог с процентов по вкладам за 2023−2024 годы

Граждане России, уплатившие налог на доходы по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, имеют право вернуть часть этих средств через систему налоговых вычетов. Как сообщила РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева, это право распространяется даже на пенсионеров и самозанятых.
Она напомнила, что хотя налог на доходы по вкладам был введен в 2021 году, первые два года действовала льгота, освобождавшая такие доходы от обложения. По-настоящему платить его россияне начали только с 2023 года. При этом налогом облагается исключительно та сумма дохода, что превышает необлагаемый лимит, который в 2024 году составлял 210 тысяч рублей.
Мучараева подчеркнула, что хотя ФНС самостоятельно рассчитывает налог с процентов по вкладам на основе данных банков, для возврата средств гражданину нужно проявить инициативу. Для получения вычета требуется подать декларацию 3-НДФЛ. Право на возврат имеют те, кто в течение трех лет оплачивал лечение, образование, занятия спортом или участвовал в инвестиционных программах — пополнял ИИС или программу долгосрочных сбережений (ПДС).
«Если вы подаете декларацию исключительно для получения вычетов, сделать это можно в любое время в течение трех лет после окончания соответствующего года. Например, декларацию с вычетами за 2023 год можно успеть подать до 31 декабря 2026 года», — уточнила консультант.
Особенно важно, что таким правом могут воспользоваться даже те, кто обычно не платит НДФЛ, — самозанятые, индивидуальные предприниматели, безработные и пенсионеры.
Прежде россиянам напомнили о сроках уплаты имущественного налога. Заплатить до 1 декабря их должны граждане, у которых есть квартиры, дома, земля или машины.