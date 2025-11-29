Могут даже пенсионеры и безработные: россиянам рассказали, как вернуть налог с процентов по вкладам за 2023−2024 годы

Она напомнила, что хотя налог на доходы по вкладам был введен в 2021 году, первые два года действовала льгота, освобождавшая такие доходы от обложения. По-настоящему платить его россияне начали только с 2023 года. При этом налогом облагается исключительно та сумма дохода, что превышает необлагаемый лимит, который в 2024 году составлял 210 тысяч рублей.