Почту продают в Молодечненском районе, но есть нюанс

Помещение отделения связи в деревни Тюрли Молодечненского района выставлено на продажу. Но беспокоиться местным жителям не стоит: если помещение почты обретет нового собственника, то она в любом случае продолжит работать, поскольку сдана в аренду по данному целевому назначению до 19 марта 2030.
Площадь почты составляет 37,7 квадратных метра, она в настоящее время относится к государственной собственности Республики Беларусь. Год постройки — 1999, фундамент бетонный, кирпичные стены, рулонная крыша.
Начальная цена лота составляет 12 614,78 белорусского рубля, размер задатка — почти BYN 1262. Электронные торги пройдут 29 декабря 2025 года. Победит тот, кто предложит наибольшую цену. К слову, возможна и оплата в рассрочку.