Как читать новый генплан Ташкента и не паниковать: инструкция от архитектора

Горожане бросились изучать интерактивную карту — все пытались выяснить, в какой зоне находится их дом, и не угрожает ли им перспектива оказаться в числе «счастливчиков» под снос. Оказалось, что многие жилищные массивы обозначены пугающими словами «реновация» или «реконструкция», а объяснений, что это на самом деле значит, практически не было.
В потоке паники и слухов голос профессионалов оказался на вес золота. Архитектор Мария Султанова подробно разобрала, как на самом деле работает карта генплана и почему далеко не каждая «реконструкция или реновация» — это приговор для дома.
Посмотреть свой район или конкретный адрес на карте генерального плана Ташкента можно по этой ссылке.