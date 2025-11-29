Как читать новый генплан Ташкента и не паниковать: инструкция от архитектора

Горожане бросились изучать интерактивную карту — все пытались выяснить, в какой зоне находится их дом, и не угрожает ли им перспектива оказаться в числе «счастливчиков» под снос. Оказалось, что многие жилищные массивы обозначены пугающими словами «реновация» или «реконструкция», а объяснений, что это на самом деле значит, практически не было.