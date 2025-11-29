Демешин и министр Никитин обсудили развитие транспорта в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин подчеркнул, что транспортная система края формируется с учётом его уникальной географии, включающей значительную территорию, удалённость от центра страны и проживание населения в северных районах, что делает актуальным создание надёжных мультимодальных связей. По его словам, особое значение приобретает усиление грузовых и пассажирских маршрутов, соединяющих отдалённые поселения с Хабаровском и приграничными государствами, а также обеспечение круглогодичного сообщения в условиях сложного климата.