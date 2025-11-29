Демешин и министр Никитин обсудили развитие транспорта в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Демешина с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным, на которой стороны подробно обсудили приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что транспортная система края формируется с учётом его уникальной географии, включающей значительную территорию, удалённость от центра страны и проживание населения в северных районах, что делает актуальным создание надёжных мультимодальных связей. По его словам, особое значение приобретает усиление грузовых и пассажирских маршрутов, соединяющих отдалённые поселения с Хабаровском и приграничными государствами, а также обеспечение круглогодичного сообщения в условиях сложного климата.
Андрей Никитин отметил, что Хабаровский край играет роль ключевого логистического узла на востоке России, и федеральное министерство намерено сохранять и укреплять эту позицию в рамках национальной транспортной системы, предоставляя необходимую поддержку региональным проектам.
Значительное внимание участники встречи уделили развитию судоходства по реке Амур, где в навигацию 2025 года объём пассажирских перевозок составил 182,7 тысячи человек, сохранив уровень предыдущего года. Правительство края совместно с Минтрансом России готовит программу модернизации речных портов и причалов, а также организации федерального заказа на строительство новых судов, документ планируется вынести на заседание Морской коллегии.
Отдельной темой стало ускорение строительства грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, включённого в государственную программу «Развитие транспортной системы». Регион завершит подготовку площадки в декабре 2025 года и готов сразу передать насыпь под объект, а также построить подъездную дорогу длиной 4,2 километра к мосту через протоку Амурскую.
Стороны обсудили и дорожное хозяйство — на эту сферу в 2025 году край получил 4,3 миллиарда рублей государственной поддержки. На федеральных трассах продолжаются работы, включая реконструкцию моста через реку Бикин и капремонт участка автодороги А-375. Для завершения дороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын требуется отремонтировать два участка общей протяжённостью 17 километров стоимостью 3,1 миллиарда рублей, по которым регион рассчитывает на федеральное финансирование.
Важным направлением назвали модернизацию северных аэропортов: в 2026 году начнётся строительство быстровозводимых аэровокзалов в Аяне и Богородском, а также возобновление реконструкции аэропорта Охотск. Также на встрече затронули расширение международных рейсов из Хабаровска и использование беспилотников для доставки грузов в отдалённые населённые пункты.