Узбекистанцы смогут выбирать банк для получения зарплаты

В соответствии с документом, к декабрю 2025 года Центральный банк разработает меры, направленные на предоставление гражданам права выбора банка или электронного провайдера, через которого они получают заработную плату. Это должно стимулировать конкуренцию на рынке розничных банковских и платежных систем.