Еще один участок красноярской улицы Молокова зарезервировали для метротрама

В Красноярске зарезервировали территорию на улице Молокова для строительства второй очереди метротрама. Участок от улицы Шахтеров до дома № 14 по Молокова площадью 223,1 тыс. кв. метров будет использован для наземной части рельсовой дороги до Ястынской улицы.
Согласно распоряжению мэрии, на этой территории установлен трехлетний запрет на любое строительство, кроме объектов, связанных с проектом метротрама. Подземная часть линии завершится между улицами Шахтеров и Батурина, после чего путь продолжится на поверхности.
На будущей линии появятся остановки «Улица Батурина», «Деловой центр», «Улица Авиаторов», «Армейская улица», «Комсомольский проспект» и «Ястынская улица».
Напомним, в 2023 году Минстрой делился планам на третью очередь метротрама. Тогда, согласно схеме, линию хотели протянуть от поселка Элита до Ястынской.