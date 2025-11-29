Еще один участок красноярской улицы Молокова зарезервировали для метротрама

В Красноярске зарезервировали территорию на улице Молокова для строительства второй очереди метротрама. Участок от улицы Шахтеров до дома № 14 по Молокова площадью 223,1 тыс. кв. метров будет использован для наземной части рельсовой дороги до Ястынской улицы.