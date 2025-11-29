В районе имени Лазо Хабаровского края обновлены очистные сооружения

В селах Георгиевка и Могилевка Лазовского района успешно завершили монтаж современных локальных очистных сооружений. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.