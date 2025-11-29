В районе имени Лазо Хабаровского края обновлены очистные сооружения

В селах Георгиевка и Могилевка Лазовского района успешно завершили монтаж современных локальных очистных сооружений. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Финансирование работ составило более 40 млн рублей, значительную долю которых предоставил федеральный бюджет. Новые сооружения способны обрабатывать до 100 куб.м сточных вод ежедневно, существенно улучшая условия проживания населения и состояние окружающей среды.
Каждая станция оснащена современным технологичным оборудованием, автоматизированной системой управления и двумя модулями биологической очистки, обеспечивающими высокую степень очищения воды. Производителем оборудования выступил завод Дальнего Востока.
Комплекс мероприятий позволит обеспечить соблюдение установленных норм содержания загрязняющих веществ в обработанных сточных водах, подчеркнули представители министерства ЖКХ региона.