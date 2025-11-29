UzAuto Motors отправит акционерам $105 млн дивидендов

На дивиденды направят 1,25 трлн сумов (примерно $105 млн). Остальная часть прибыли — свыше 11 трлн сумов — останется нераспределенной. Выплаты будут перечислены через Центральный депозитарий ценных бумаг.
В свободном обращении находится около 0,3% акций компании.
Третий дивиденд за 2025 год.
Это уже третья дивидендная выплата UzAuto Motors в 2025 году. Ранее акционеры получили:
975 сумов на акцию — в начале 2025 года; 522 сума — по решению июльского собрания.
С учетом новой выплаты совокупный дивиденд за год достиг 6 139 сумов на акцию.
При рыночной цене акций на ноябрь 2025 года дивидендная доходность составляет примерно 11 — 12%.
Акции все еще дешевле IPO.
Несмотря на рекордный для компании дивидендный год, стоимость акций остается ниже уровня первичного размещения (72 500 сумов). Цена закрытия на 28 ноября 2025 года была около 53 тыс. сумов.