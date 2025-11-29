Казахстан вошел в региональную группу «Дальний Восток» МАГАТЭ

На сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) было официально объявлено о присоединении Казахстана к Дальневосточной региональной группе МАГАТЭ.
Это решение стало важным дипломатическим достижением, обеспечившим восстановление полного и равноправного участия Казахстана во всех процессах управления Агентством.
Казахстан стал восьмым государством, вошедшим в региональную группу «Дальний Восток», наряду с Китаем, Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Вьетнамом, Монголией и Камбоджей. Многолетние переговоры по вступлению в группу велись с 2009 года в Астане, Вене, Женеве, Нью-Йорке и в столицах государств-участников региональной группы. На протяжении многих лет Казахстан оставался в числе 17 государств-членов МАГАТЭ, не входивших ни в одну региональную группу, что существенно ограничивало участие страны в ключевых руководящих структурах.
Согласно устоявшейся практике МАГАТЭ, государства вне региональных групп не могут на равных условиях избираться в Совет управляющих, выдвигать кандидатов на руководящие должности Генеральной конференции и Совета управляющих, участвовать в работе ключевых комитетов и в региональных консультациях, формирующих основополагающие решения Агентства.
С 2021 года Казахстан последовательно продвигал на многосторонних площадках инициативу по восстановлению суверенного равенства всех государств-участников МАГАТЭ, регулярно внося соответствующий пункт в повестку дня заседаний Совета управляющих и Генконференции. Принятие в 2023 году резолюции Генконференции и создание «Группы друзей» придали заметный импульс процессу по устранения дисбаланса и неравенства в Агентстве. В результате число государств, не входящих в региональные группы, сократилось с 17 до 12.
Несмотря на примерный послужной список Казахстана в области ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии, страна долгое время сталкивалась с ограничениями в представительстве в руководящих органах МАГАТЭ. Поэтому включение Казахстана в Дальневосточную региональную группу стало историческим шагом к восстановлению принципа суверенного равенства, полностью соответствующим Уставу Агентства и резолюции Генконференции GC (67)/RES/15 от 29 сентября 2023 года, инициированной Казахстаном.
Присоединение к региональной группе открывает Казахстану путь к полноправному и полноценному участию в принятии решений в МАГАТЭ. Это имеет особое значение для развития национальной атомной энергетики и укрепления международного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
Казахстан намерен продолжать работу по обеспечению полноценного и равноправного участия всех государств-членов в деятельности МАГАТЭ.