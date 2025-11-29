Казахстан вошел в региональную группу «Дальний Восток» МАГАТЭ

Казахстан стал восьмым государством, вошедшим в региональную группу «Дальний Восток», наряду с Китаем, Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Вьетнамом, Монголией и Камбоджей. Многолетние переговоры по вступлению в группу велись с 2009 года в Астане, Вене, Женеве, Нью-Йорке и в столицах государств-участников региональной группы. На протяжении многих лет Казахстан оставался в числе 17 государств-членов МАГАТЭ, не входивших ни в одну региональную группу, что существенно ограничивало участие страны в ключевых руководящих структурах.