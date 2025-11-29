Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приволжский федеральный округ стал лидером в производстве зерна

Нижегородская область произвела 2 млн тонн.

Источник: Время

К 1 ноября 2025 года в Приволжском федеральном округе собрано 33 млн тонн зерна, что на 20% больше предыдущего года. Доля ПФО среди других округов составила 25%, что соответствует первому месту, сообщает пресс-служба Нижегородстата.

Сельхозпроизводители Саратовской области и республики Татарстан собрали по 5 млн тонн, Оренбургской области — 4 млн тонн, Пензенской, Самарской областей и республики Башкортостан — по 3 млн тонн.

Нижегородская область произвела 2 млн тонн, это восьмой результат среди регионов Приволжского федерального округа. Рост урожая зерна к предыдущему году в области составил 24%.

В сельскохозяйственных организациях Нижегородской области сбор зерна с одного гектара составил 33 центнера, в текущем году урожайность зерновых культур выше на треть среднего показателя последних десяти лет.