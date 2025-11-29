Приволжский федеральный округ стал лидером в производстве зерна

К 1 ноября 2025 года в Приволжском федеральном округе собрано 33 млн тонн зерна, что на 20% больше предыдущего года. Доля ПФО среди других округов составила 25%, что соответствует первому месту, сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Сельхозпроизводители Саратовской области и республики Татарстан собрали по 5 млн тонн, Оренбургской области — 4 млн тонн, Пензенской, Самарской областей и республики Башкортостан — по 3 млн тонн.
Нижегородская область произвела 2 млн тонн, это восьмой результат среди регионов Приволжского федерального округа. Рост урожая зерна к предыдущему году в области составил 24%.
В сельскохозяйственных организациях Нижегородской области сбор зерна с одного гектара составил 33 центнера, в текущем году урожайность зерновых культур выше на треть среднего показателя последних десяти лет.