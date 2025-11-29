В Молдове намерены разработать новые стандарты железнодорожных и автоперевозок

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы работает над разработкой новых кодексов автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
Он подчеркнул, что эти документы имеют решающее значение для европейской интеграции и модернизации национальной мобильности. При этом министр признал, что на сегодняшний день общественный транспорт в сельской местности Молдовы находится в полном упадке и этим ограничивает права граждан.
«Сегодня у нас 387 населенных пунктов, куда не доходит ни один транспортный маршрут. Это катастрофа, которая длится годами. Еще в свыше 100 населенных пунктов ежедневно проходит только один маршрут. Представьте себе, что значит не иметь возможности добраться до больницы, школы, работы. Эти люди изолированы в своих домах», — сказал Боля.
Министр утверждает, что нынешняя система основана исключительно на прибыли частных операторов, что создает разрыв между городом и селом, но государство обязано обеспечить мобильность для каждого населенного пункта.
«Перевозчики переходят на прибыльные маршруты, а небольшие населенные пункты остаются без поддержки. Так продолжаться не может. В Европейском союзе государство субсидирует убыточные маршруты, поскольку мобильность — это право, а не роскошь. Мы должны адаптировать эту модель внутри Молдовы», — отмечает министр.
По его словам, в то же время в правительстве идет работа над реформой и реконструкцией железнодорожной системы Молдовы, от которой зависят коммерческие и логистические связи страны.
«Кодекс железнодорожного транспорта должен быть создан практически с нуля. Речь идет не только о ремонте путей, но и о современных институтах, европейском управлении, конкурентоспособных сетях, совместимых с сетями ЕС. Над этим проектом работают европейские эксперты, и цель — принять кодекс до конца 2026 года», — заявил Боля.