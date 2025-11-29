В Молдове намерены разработать новые стандарты железнодорожных и автоперевозок

«Сегодня у нас 387 населенных пунктов, куда не доходит ни один транспортный маршрут. Это катастрофа, которая длится годами. Еще в свыше 100 населенных пунктов ежедневно проходит только один маршрут. Представьте себе, что значит не иметь возможности добраться до больницы, школы, работы. Эти люди изолированы в своих домах», — сказал Боля.