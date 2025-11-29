В Татарстане завершается уборка урожая

В Татарстане завершается уборочная кампания — осталось убрать 77 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, из которых 59 тысяч гектаров занимает подсолнечник. Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров, на сегодня намолочено 475 тысяч тонн маслосемян подсолнечника при средней урожайности 20 ц/га.
Продолжается уборка кукурузы на зерно, где осталось обработать 18,4 тысячи гектаров (33% от плана). Уборка сахарной свеклы полностью завершена — получено 2,6 миллиона тонн корнеплодов. На переработку отправлено 1,1 миллиона тонн сырья, произведено 158 тысяч тонн сахара. Зерновой рынок в республике остается стабильным.