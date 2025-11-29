Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены

2 октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.