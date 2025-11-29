Ричмонд
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Источник: Telegram-канал Юрия Гоцанюка

«Готовность объекта составляет 82%. Завершены основные строительные работы, сейчас идет подготовка к пуско-наладке новой насосной станции. После ее запуска начнется реконструкция существующей», — написал он в Telegram.

Сейчас на площадке работают 30 специалистов и задействована техника. Гоцанюк напомнил, что проект охватывает более 13 километров трубопровода. В планах — строительство новой насосной станции, реконструкция действующей и возведение резервуара чистой воды. Также предусмотрены вспомогательные здания и инженерные сооружения.

2 октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.

11 сентября пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.

Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.