Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дегтярске создают новое импортозамещающее производство

Свердловский губернатор Денис Паслер анонсировал масштабирование производства фильтров.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Новая линия по производству импортозамещающих фильтрующих элементов будет открыта в ближайшее время в Дегтярске Свердловской области. Об этом написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Производство откроется к 2029 году на базе одного из местных предприятий. После модернизации на заводе начнут работу роботы-манипуляторы, роботизированные питьевые автоматы и автоматизированные технологические линии.

«Новое оборудование позволит наладить выпуск инновационной продукции — сменных сорбентных элементов капсульного типа», — сообщил Денис Паслер.

Он добавил, что в основном покупателями продукции завода сейчас являются предприятия химической и нефтегазовой промышленности. А расширение ассортимента даст возможность привлечь и другие группы потребителей, среди которых предприятия общественного питания, торговые сети, а также компании, обслуживающие пищевое оборудование и вендинговые кофейные автоматы.

Объём инвестиций определён в 350 миллионов рублей. На новом производстве планируется создать 39 высокотехнологичных рабочих мест.