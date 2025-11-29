В Дегтярске создают новое импортозамещающее производство

Он добавил, что в основном покупателями продукции завода сейчас являются предприятия химической и нефтегазовой промышленности. А расширение ассортимента даст возможность привлечь и другие группы потребителей, среди которых предприятия общественного питания, торговые сети, а также компании, обслуживающие пищевое оборудование и вендинговые кофейные автоматы.