В Дегтярске создают новое импортозамещающее производство

Новая линия по производству импортозамещающих фильтрующих элементов будет открыта в ближайшее время в Дегтярске Свердловской области. Об этом написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.
Производство откроется к 2029 году на базе одного из местных предприятий. После модернизации на заводе начнут работу роботы-манипуляторы, роботизированные питьевые автоматы и автоматизированные технологические линии.
«Новое оборудование позволит наладить выпуск инновационной продукции — сменных сорбентных элементов капсульного типа», — сообщил Денис Паслер.
Он добавил, что в основном покупателями продукции завода сейчас являются предприятия химической и нефтегазовой промышленности. А расширение ассортимента даст возможность привлечь и другие группы потребителей, среди которых предприятия общественного питания, торговые сети, а также компании, обслуживающие пищевое оборудование и вендинговые кофейные автоматы.
Объём инвестиций определён в 350 миллионов рублей. На новом производстве планируется создать 39 высокотехнологичных рабочих мест.