Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Левом берегу Воронежа участок более 25 гектаров застроят многоэтажками

На улицах Ростовской и Менделеева будут дома от 12 до 16 этажей.

Источник: Воронежское региональное отделение Союза архитекторов России

Региональная Архитектурная комиссия одобрила план комплексного развития территории жилых кварталов в Левобережном районе. Речь идет об участках, прилегающих к улицам Ростовской и Менделеева. Теперь вместо существующих (в том числе ветхих) зданий построят современные жилые дома от 12 до 16 этажей. Об этом сообщила пресс-служба областного Союза архитекторов России.

Площадь участка для застройки — более 25 гектаров. Общественные пространства планируют отделить от дворов, которые, кстати, сделают без машин. Для автомобилей обещают предусмотреть многоуровневый паркинг и открытые парковки по периметру.

Кроме того планируется:

— реконструкция существующей школы,

— строительство нового детского сада,

— создание спортивного ядра,

— дополнительное озеленение кварталов и прилегающих улиц.