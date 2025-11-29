На Левом берегу Воронежа участок более 25 гектаров застроят многоэтажками

Региональная Архитектурная комиссия одобрила план комплексного развития территории жилых кварталов в Левобережном районе. Речь идет об участках, прилегающих к улицам Ростовской и Менделеева. Теперь вместо существующих (в том числе ветхих) зданий построят современные жилые дома от 12 до 16 этажей. Об этом сообщила пресс-служба областного Союза архитекторов России.