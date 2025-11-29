Нацбанк сказал, на сколько частей может быть разорвана банкнота белорусского рубля, чтобы ее обменяли на целую

По его словам, все определяется инструкцией № 211 регулятора о порядке определения платежности и обмена банкнот и монет. И главное для приема в банке имеющих повреждения бумажных денег то, чтобы они утратили не более 45% первоначальной площади. Сюда же относятся, заметил Титов, и «склеенные из частей (без учета их количества), безусловно, принадлежащих одной банкноте и составляющих не менее 55% от первоначальной площади банкноты».