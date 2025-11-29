Нацбанк сказал, на сколько частей может быть разорвана банкнота белорусского рубля, чтобы ее обменяли на целую

Заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Роман Титов сказал изданию «Народная газета», на сколько частей может быть разорвана банкнота белорусского рубля, чтобы ее обменяли на целую.
По его словам, все определяется инструкцией № 211 регулятора о порядке определения платежности и обмена банкнот и монет. И главное для приема в банке имеющих повреждения бумажных денег то, чтобы они утратили не более 45% первоначальной площади. Сюда же относятся, заметил Титов, и «склеенные из частей (без учета их количества), безусловно, принадлежащих одной банкноте и составляющих не менее 55% от первоначальной площади банкноты».
«При исследовании такой купюры необходимо учитывать, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от ее площади, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. Количество частей, на которые разорвана или разрезана банкнота, значения не имеет», — сказал представитель Нацбанка.
Роман Титов заметил, что при анализе фрагментов банкноты того или иного номинала белорусского рубля учтут линии разрыва или разреза, водяные знаки, графические изображения, размеры полей, номера серий.
«Если банкнота составлена из двух частей, в том числе различных номиналов, и площадь каждой составляет не менее 55% от первоначального формата купюры, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену», — добавил Титов.
Тем временем Минтруда сообщило, что большие выходные ожидают белорусов в декабре.
А еще Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси.